4 أحزاب معارضة تعلن ترشيح آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن حزب «الديمقراطيون» الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيوصي أمام الرئيس إسحاق هرتسوج بتكليف زعيم حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة المقبلة، لتكتمل بذلك إعلانات التأييد من الأحزاب اليهودية الأربعة في المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو.

وذكرت «تايمز أوف إسرائيل» أن إعلان الحزب، برئاسة يائير جولان، جاء بعد إعلان مماثل من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، في وقت سابق اليوم، وإعلان زعيم تحالف «معًا»، نفتالي بينيت، أمس الأحد.

وتمتلك هذه الأحزاب مجتمعة 48 مقعدًا في الكنيست، موزعة بين «ياشار» بـ21 مقعدًا، و«معًا» بـ12، و«الديمقراطيين» بثمانية، و«إسرائيل بيتنا» بسبعة مقاعد، وفق نتائج الانتخابات التي نشرتها الصحيفة.

وتتعلق الإعلانات بتحديد المرشح الذي ستوصي به الأحزاب خلال مشاورات الرئاسة، بينما يستلزم تشكيل الحكومة التوصل إلى تفاهمات إضافية تضمن حصولها على ثقة الكنيست.

وأظهرت نتائج انتخابات 27 أكتوبر حصول الأحزاب المحسوبة على معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 19 مقعدًا للقائمتين العربيتين، «المشتركة» و«الموحدة»، وهو توزيع يفرض على المتنافسين البحث عن تفاهمات تتجاوز حدود معسكريهما. ومن المقرر أن تبدأ مشاورات هرتسوج مع الكتل البرلمانية الأربعاء المقبل.