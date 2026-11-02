الرئيس الإيراني: سنحاول إنهاء الحرب مع أمريكا عبر الحوار

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن المرشد مجتبى خامنئي منح «صلاحيات معينة» للحكومة فيما يتعلق بالمحادثات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب قناة «الشرق» الإخبارية، ذكر بيزشكيان أن طهران «ستحاول حل المشكلة عن طريق الحوار»، دون أن يخوض في التفاصيل.

وقال مسئول مطلع لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات الدوحة مع الوسطاء القطريين، وهي محادثات سعت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران.

وأضاف أنه يجري تداول مسودة مقترح اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماع للمتابعة.

وأوضح المسئول أن مغادرة المفاوضين أمس الأحد، لم تكن بسبب صعوبات واجهت سير المفاوضات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مسودة المقترح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن أساس هذه المحادثات هو خطة من سبع ⁠خطوات وضعتها إيران في سبتمبر، وتهدف لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وتشير طهران حاليا إلى إمكانية تنفيذ هذه الخطة ضمن جدول زمني أسرع في حال التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث إن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية تواجد في الدوحة، لتسهيل تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء قطريين.

وأضاف بقائي: «طُرحت مطالبنا بوضوح وشفافية تامة. إنها مطالب معقولة ومنطقية، فلا يمكن إبرام أي اتفاق نهائي ولا يمكن فتح مضيق هرمز أو تأمينه ما لم ينته الحصار ⁠البحري الأمريكي وتُحترم مطالب إيران مع تلبية احتياجاتها المشروعة».

ونقلت قناة «الجزيرة» يوم السبت، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إنه يمكن فتح مضيق هرمز في غضون يومين، بدلا من الأيام السبعة المذكورة في الخطة الأصلية.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقترح الإيراني ⁠الأولي من قبل.

وتأتي أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

وردا على سؤال ⁠حول موقف طهران من هذه الانتخابات، قال بقائي إن طهران لا تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى «ميلاد أمريكا جديدة».

وأعلن ترامب من قبل أن الولايات المتحدة لن ⁠تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.



