البحرية الإيرانية: اندلاع حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في الجزء الشرقي من مضيق هرمز

أفادت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.

وقالت إدارة العلاقات العامة التابعة للبحرية الإيرانية، في بيان مقتضب، «إن ناقلة نفط تعرضت لحادث في الجزء الشرقي من مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران، بسبب اصطدامها بلغم بحري».

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق بـ11 ناقلة نفط في مضيق هرمز خلال تسعة أيام، منذ 25 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن بعضها غرق في أعماق البحر.

وذكر الحساب الرسمي لقيادة القوات البحرية للحرس الثوري على منصة «إكس»، أن هذه الحوادث وقعت منذ زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر، إلى مضيق هرمز في 25 أكتوبر.

ومساء السبت، أعلنت القوات البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط وصفتها بأنها «مخالفة» إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها منطقة محظورة وغير آمنة شرق مضيق هرمز، مؤكدة أن سياسة طهران في إدارة الممر المائي الاستراتيجي والحفاظ على أمنه ثابتة ولن تتغير.

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للجيش الإيراني في بيان، إن الناقلة تعرضت للحادث بعد ظهر السبت، أثناء عبورها المنطقة المحظورة متجاهلة التحذيرات الموجهة إليها.

وأكدت القوات البحرية الإيرانية أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدارة مضيق هرمز والحفاظ على أمنه «لن تتغير بأي شكل من الأشكال».

ودعا البيان جميع القطع البحرية ولا سيما ناقلات النفط وسفن الشحن التجاري، إلى الالتزام التام بالتحذيرات البحرية والمناطق المحظورة، وعدم الدخول إلى المناطق غير الآمنة.

كما حثت القوات البحرية السفن على تجنب إطفاء أنظمة التعريف والتعقب الآلية (AIS) لضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

والجمعة، أعلنت القوة البحرية حدوث انفجارات بثلاث ناقلات نفط واندلاع حريق فيها إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها العبور عبر مسار وصفته طهران بغير المصرح به في مضيق هرمز.

وذكرت القوة البحرية في بيان لها، أن إحدى الناقلات كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط، مشيرة إلى أنها تُركت مشتعلة عند مدخل المضيق.