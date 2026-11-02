ملك الأردن: الأطماع التوسعية الإسرائيلية أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها

ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خطاب العرش وذلك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد الملك حرص الأردن على العمل لتوحيد الكلمة العربية.

وأضاف: «ما زلنا ثابتين على موقفنا، متمسكين بعروبتنا وبالدفاع عن قضايا أمتنا - كما كان أبي من قبلي، وسيكون ابني من بعدي».

ونفى إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، منوهًا أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تظل أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها.

وأشار في كلمته إلى استمرار الكارثة في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ووصف من يظن أن الطغيان يمنح الشرعية بـ«الواهم»، مضيفًا: «ومن ظن أن الزمن يمحو الحقيقة واهم، ومن ظن أن الأردني يتراجع عن مبادئه أيضا واهم».