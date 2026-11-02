رويترز: الكويت رفعت إنتاج النفط في أكتوبر لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن الكويت رفعت إنتاجها من النفط الخام في أكتوبر الماضي إلى 2.1 مليون ⁠برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران وبزيادة تفوق 300 ألف برميل يوميا عن المعدل في سبتمبر.

وطلب المصدر عدم ⁠ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث علنا عن إنتاج الكويت.

ولم ⁠يرد متحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية بعد على ⁠طلب من «رويترز» للحصول على تعليق.

وسجلت أسعار النفط مكاسب شهرية في أكتوبر الماضي، ووصلت لأعلى مستوياتها في ستة أشهر وتحديدًا منذ نهاية أبريل الماضي، مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية.

وجاء ارتفاع أسعار النفط الشهري وسط تأجيج مخاوف استمرار تعطل الامدادات الخليجية، مع تعثر ملاحة مضيق هرمز وتجدد الهجمات على ناقلات النفط والطاقة.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق النفط تقلبات أكبر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك على خلفية الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

وذكر تقرير صادر عن «ساكسو بنك» الاستشاري الدنماركي بأنه من المتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط الخام في نطاق أعلى، بين 70 و90 دولارًا، حتى بعد انتهاء الصراع، مقارنة بنطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا قبل اندلاع الحرب.