إسرائيل تبرم صفقة بـ162 مليون دولار لتطوير سلاح المدفعية

أبرمت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي اتفاقية مع شركة «إلبيت سيستمز» للصناعات الدفاعية، بقيمة تقارب 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، ولمدة 15 عامًا، لإنشاء منشأة متخصصة لتدريب قوات المدفعية على تشغيل المنظومات الحديثة، وفي مقدمتها المدفع ذاتي الدفع «روئيم» عيار 155 ملم، وراجمات الصواريخ المتطورة من طراز «لاهاف».

وبحسب ما نقلته شبكة «يورونيوز»، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل الاتفاقية إنشاء وتجهيز بنية تحتية تدريبية متطورة، وتوفير برامج التأهيل الفني والتدريب، إلى جانب خدمات الصيانة والدعم اللوجستي، بما يضمن استمرارية تشغيل المنظومات ورفع كفاءة الأطقم العسكرية.

وتأتي الصفقة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والصناعات الدفاعية المحلية، بالتزامن مع توسع «إلبيت سيستمز» في الأسواق الدولية. وكانت الشركة قد أعلنت في 19 أكتوبر الماضي عن عقد منفصل بقيمة 235 مليون دولار، لتزويد دولة أوروبية لم تُكشف هويتها براجمات الصواريخ «بولس» (PULS) وصواريخ «إكسترا» الموجهة متوسطة المدى (EXTRA-MR).

«روئيم».. مدفع ذاتي الدفع بقدرات آلية متطورة

تُعد منظومة «روئيم»، المعروفة دوليًا باسم SIGMA 155، أحد أبرز مشروعات تحديث سلاح المدفعية الإسرائيلي. وهي مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم، مثبت على هيكل شاحنة عسكرية خماسية المحاور بنظام دفع كلي (10×10)، بما يمنحها قدرة عالية على الحركة والمناورة في مختلف البيئات العملياتية.

وتعود جذور المشروع إلى عام 2017، حين قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية اقتناء المنظومة، قبل بدء تطويرها عام 2019 واعتمادها للخدمة العملياتية عام 2021 تحت اسم «روئيم». وفي أواخر عام 2025، أُعلن دخول الوحدة الأولى منها الخدمة رسميًا، بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والتجارب الميدانية.

وتستهدف إسرائيل من إدخال المدفع الجديد تجاوز القيود التشغيلية للمدافع الأقدم، وعلى رأسها المدفع الأمريكي M109، الذي اعتمد عليه الجيش الإسرائيلي لعقود. وتراهن المؤسسة العسكرية على «روئيم» لتعزيز المدى النيراني وكثافة القصف، فضلًا عن الاعتماد على أنظمة رقمية وآلية في عمليات التشغيل والتوجيه.

وتعتمد المنظومة على نظام آلي لتلقيم الذخيرة وتوجيه المدفع، ما يقلص عدد أفراد الطاقم إلى ثلاثة جنود فقط: القائد والمدفعي والسائق، مقارنة بثمانية أفراد في مدفع M109.

كما تستطيع «روئيم» إطلاق ما بين 6 و8 قذائف في الدقيقة، مع إمكانية إطلاق القذيفة الأولى خلال أقل من دقيقة من توقف المركبة. وتشير البيانات المنشورة عن المنظومة إلى تحقيقها مستوى مرتفعًا من الدقة، بهامش انحراف يُقدّر بنحو 0.7%.

وتضم المنظومة أنظمة مستقلة للملاحة وإدارة النيران، تتيح لها العمل دون الحاجة إلى مركبة قيادة وسيطرة منفصلة، فضلًا عن مقصورة قيادة مدرعة لحماية الطاقم. ويعكس تصميمها توجهًا نحو زيادة الاعتماد على الأتمتة وتقليص زمن الاستجابة في العمليات المدفعية.

- توسع دولي في سوق المدفعية والصناعات الدفاعية

لا تقتصر خطط «إلبيت سيستمز» على تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي، إذ تسعى الشركة إلى تسويق منظوماتها في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، أفادت تقارير عسكرية ببيع منظومة SIGMA 155 إلى سنغافورة، التي بدأت دمجها في قوات المدفعية التابعة لها، فيما سبق أن اقتنت جيوش الدنمارك وتايلاند والفلبين نسخًا أقدم من المنظومة.

ويتزامن هذا التوسع مع تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل وتايلاند، إذ أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «آي دبليو آي» (IWI)، في أكتوبر الماضي، تسليم نظامها المضاد للطائرات المسيّرة «أربيل» (ARBEL) إلى بانكوك، ضمن جهود تحديث القدرات العسكرية التايلاندية.

وفي مسار موازٍ، تعمل «إلبيت» على تنويع أنشطتها في الصناعات الدفاعية، ولا سيما القطاع البحري، بعدما أعلنت في 20 أكتوبر استحواذها على شركة «إنترناشونال سابمارين إنجينيرينغ» الكندية، المتخصصة في تصنيع المركبات المسيّرة تحت الماء، بهدف توسيع قدراتها في هذا المجال.