تأجيل محاكمة رجل أعمال و3 موظفين بمحكمة النقض في قضية رشوة للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال "م. ا" و3 موظفين بمحكمة النقض، على خلفية اتهامهم في قضية رشوة وتسريب معلومات وأسرار متعلقة بطعن منظور أمام إحدى دوائر المحكمة، لجلسة غدًا الثلاثاء، مع إخلاء سبيل المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في القضية رقم 10887 جنايات التجمع الأول، لاتهامهم في قضية رشوة للحصول على معلومات سرية تخص طعنًا قضائيًا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني يعملان أميني سر بإحدى دوائر محكمة النقض المدنية والتجارية والضريبية، بينما كان المتهم الرابع أمين سر بإحدى الدوائر الأخرى بالمحكمة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني طلبا وتلقيا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل استغلال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، من خلال إفشاء معلومات وأسرار تتعلق بالطعن محل القضية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرابع توسط في عملية طلب وتقديم الرشوة، والتي بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث، "م. ا"، رجل الأعمال، قدم العطايا للموظفين العموميين، والتي تضمنت مبالغ مالية وسبائك ذهبية، مقابل الحصول على معلومات بشأن الطعن وما يطرأ عليه من إجراءات، وصولًا إلى الاطلاع على مسودة الحكم.