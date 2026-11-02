ملك الأردن: لن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسوا أمن هذا الوطن ووحدته

ألقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خطاب العرش السامي، مفتتحا أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك القول: "قبل أيام امتدت يد الإرهاب الغادرة لتختبر صلابة دولتنا وعزيمة شعبنا ولكننا سنكون لها بالمرصاد"، وأضاف، متحدثا عن هجوم الكرك الإرهابي: "لن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسوا أمن هذا الوطن ووحدته".

وأكد أن منفذي هجوم الكرك "ليسوا منا هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة وخانوا هذه الأسرة فلا مكان لهم بيننا لا اليوم ولا غدا"، مشددا على أن "الدولة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته".

وأكد العاهل الأردني أن "دماء شهداء الكرك عهد في أعناقنا"، داعيا مجلس الأمة إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك.