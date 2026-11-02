رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: أكثر من 13 شهيدا منذ أمس يؤكدون استمرار العدوان والإبادة الجماعية في غزة

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وقتل المدنيين واستهدافهم يومياً، مشيراً إلى سقوط أكثر من 13 شهيداً منذ أمس، بما يؤكد، استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي رغم سريان الهدنة.

وأضاف فتوح، في بيان، أن سيطرة جيش الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة القطاع تمثل سياسة خنق جغرافي وإنساني، تحاصر السكان في مساحات ضيقة وتحرمهم من مقومات الحياة، في ظل تفشي الأمراض والفقر، وانهيار الخدمات، واستمرار النزوح القسري والحصار، وتقييد دخول المواد التموينية والمساعدات ومستلزمات الإيواء ومواجهة فصل الشتاء، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وطالب بتحرك دولي فاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير الحماية للمدنيين، مع الإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 15 شهيدا، و38 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,593، والإصابات إلى 5,748، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,609 شهداء، و175,872 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.