استقالة رئيس الوزراء البلجيكي بعد فشل مفاوضات الميزانية

قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالته، اليوم الاثنين، بعد تفاقم أزمة الميزانية التي ظلت محتدمة لفترة طويلة، لكن الملك فيليب لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبلها.

وأكد القصر الملكي البلجيكي أن دي ويفر قدم استقالته "عقب فشل المفاوضات بشأن الميزانية داخل حكومته".

وأوضح القصر أن الملك، الذي يشرف على تشكيل الحكومات الوطنية، "أرجأ البت في قراره" بشأن قبول الاستقالة.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي، عقب اجتماع استمر نحو ساعة بين الملك ورئيس الوزراء: "يعرب الملك عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوفر للبلاد ميزانية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها حاليا."

ويعتزم الملك فيليب التشاور مع قادة الكتل الحزبية اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، قبل استقبال دي ويفر مجددا في القصر يوم الجمعة القادم.