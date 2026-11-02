ترامب يتعهد بحماية إيلون ماسك وشركة سبيس إكس من الديمقراطيين إذا اقتضت الضرورة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيحمي إيلون ماسك وشركة "سبيس إكس" من الديمقراطيين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان"، نُشرت اليوم الاثنين.

وردا على سؤال بشأن ما سيفعله إذا أقدم الديمقراطيون، افتراضا، على اعتقال ماسك أو الاستيلاء على مصانعه أو تأميم شركة "سبيس إكس"، قال ترامب إنه "مجرد كلام، لكن إذا تحول الكلام إلى فعل، فسيتعين علينا حمايتهم"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيصدر عفوا مسبقا عن الأشخاص الذين عملوا معه، أوضح ترامب: "سأفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة".