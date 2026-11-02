سفارة باكستان في طهران تنفي تعرض السفير لاعتداء

نفت السفارة الباكستانية في العاصمة الإيرانية طهران، بشكل قاطع، التقارير التي تحدثت عن تعرض السفير لاعتداء، واصفةً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وفنًدت السفارة، في بيان نقلته وکالة مهر للأنباء اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض عمران أحمد صديقي، سفير باكستان في طهران، لاعتداء، مؤكدةً أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة.

ويأتي هذا النفي في أعقاب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حالة من الفوضى وشجاراً جسدياً بين مجموعة من الأشخاص داخل مبنى غير محدد الهوية. وتزامن ذلك مع مزاعم تشير إلى تعرض السفير الباكستاني لاعتداء خلال فعالية ما، ونقله على إثر ذلك إلى المستشفى، بحسب وكالة مهر.

يُذكر أن صديقي عُيّن سفيراً لباكستان لدى إيران في فبراير من العام الماضي، وكان يشغل سابقاً منصب سفير بلاده لدى بنجلاديش.