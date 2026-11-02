صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع بودكاست «فورس وان»، بأن إيران تشهد تراجعًا، مشددًا على ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وردًا على سؤال بشأن ضرورة تغيير النظام في إيران، أوضح ترامب: «لقد قضينا على نظامين لديهم، ولذلك يمكن القول إننا غيّرنا النظام إلى حد ما، لكن لا يزال من الضروري وجود شخص يمكن التحدث معه».

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أضاف: «لقد تساهلنا معهم لأننا لم ننتهِ من أمرهم بعد. إنهم يريدون التفاوض، لكنهم يواصلون الحديث باستمرار، وفي نهاية المطاف سنضطر في مرحلة ما إلى حسم الأمور».

وأكد ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن حجم النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز حاليًا تجاوز مستوياته المسجلة قبل اندلاع الحرب، وذلك وفقًا لما نشره موقع «إيران إنترناشيونال».

وتأتي تلك التصريحات في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

وأعلن ترامب، من قبل أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.