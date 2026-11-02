روسيا: الأنباء عن التخطيط لعمل عسكري جديد ضد إيران تثير قلقا بالغا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن التخطيط لشن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، محذرة من تداعيات التصعيد، ومؤكدة دعم موسكو للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حلول تفاوضية للأزمة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان نشرته الوزارة، اليوم الاثنين، إن المؤشرات المتعلقة بالتحضير لعمليات عسكرية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية تثير قلقًا بالغًا.

وأكدت زاخاروفا دعم بلادها جهود الوسطاء، واستعدادها للمساعدة في مسار المفاوضات، والمساهمة في التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف، فضلًا عن دعم تنفيذها.

وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، أعربت المتحدثة الروسية عن أمل موسكو في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت، مع مراعاة المصالح المشروعة للدول المطلة على المضيق، وكذلك الدول التي تعتمد على هذا الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي في نقل تجارتها بأمان ودون عوائق.

كما رحبت بالاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في طهران يوم 26 أكتوبر، بمشاركة إيران ودول ما يُعرف بـ«حلف مكة»، مؤكدة أهمية الحوار البناء بين دول الجوار، واستعادة الثقة المتبادلة، واحترام المصالح الأمنية لجميع الأطراف.

وحذرت المتحدثة الروسية من أن التجارب الأخيرة أثبتت أن التدخلات العسكرية وما تسببه من خسائر ودمار في إيران «لم تنجح في إضعاف تمسك الإيرانيين بالدفاع عن سيادة بلادهم واستقلالها»، داعية الجهات التي تلوح بشن ضربات جديدة إلى أخذ هذه التجربة في الاعتبار.

وتأتي التصريحات الروسية في أعقاب تحذير الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون من احتمال إقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب، على شن ضربة نووية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب كارلسون، عبر منصة «إكس»، أن إدارة ترامب قد تتجه إلى هذا الخيار، مشيرًا إلى أن منشأة «جبل الفأس» قد تكون هدفًا محتملًا، على خلفية تقديرات استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن إمكانية استئناف إيران برنامج تخصيب اليورانيوم.

وزعم كارلسون أن عمق المنشأة، الذي يقدره بنحو 300 قدم، يجعل اختراق تحصيناتها بالأسلحة التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة، معتبرًا أن السلاح النووي قد يكون الخيار الوحيد لاستهدافها.