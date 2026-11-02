الجارديان: اختراق تطبيقات الإنذار في أوكرانيا وروسيا

أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية بأن تطبيقات الإنذار من الغارات الجوية في أوكرانيا وروسيا تعرضت لهجمات إلكترونية، تسببت في إرسال رسائل تحذيرية مزيفة إلى المستخدمين في البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق الأوكراني أرسل، مساء الأحد، تحذيرات كاذبة بشأن تهديد إشعاعي في كييف، وهجوم كيميائي، واندلاع اشتباكات في الشوارع، فضلاً عن اقتراب صواريخ «أوريشنيك» الروسية فرط الصوتية.

ونقلت «الجارديان» عن القوات الجوية الأوكرانية دعوتها المواطنين إلى الهدوء وتجاهل تلك الرسائل، مؤكدة عدم وجود أي تهديد إشعاعي، وذلك في بيان نشرته عبر تطبيق «تليجرام».

وأضافت الصحيفة أن السلطات الروسية أعلنت، بعد ساعات، تعرض تطبيق الإنذار التابع لوزارة الطوارئ لهجوم إلكتروني، أدى إلى نشر معلومات مضللة، ما استدعى تعطيله مؤقتًا.

كما أشارت إلى أن مجموعة قرصنة أوكرانية أعلنت مسئوليتها عن إرسال تحذيرات مزيفة إلى مستخدمين في روسيا بشأن هجوم برؤوس نووية، دون تقديم تأكيد مستقل لهذه المزاعم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة ومصافي النفط في البلدين.