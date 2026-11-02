إيرين سعيد: تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء إنساني وأقل ما يمكن تقديمه للأبطال

أكدت النائبة إيرين سعيد رئيس برلمانية حزب الإصلاح والتنمية، قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام صندوق إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، هو تعديل إنساني ومحترم جدًا، هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن بلادنا وعنّا، وتوفير الأمن والأمان لنا. فمنهم من فقد حياته، ومنهم من أُصيب بعجز تأثرت بسببه حياته بشكل كبير.

وأضافت إيرين سعيد، في كلمتها في الجلسة العامة، اليوم، أن التطبيق العملي لهذا القانون أصبح يقتضي حل بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيقه، خاصة أن هناك حالات لضباط أُصيبوا بعجز جزئي، ثم تحول هذا العجز إلى عجز كلي، أو تفاقمت حالتهم بعد مرور السنة التي كان القانون يحددها.

وبينت سعيد بأن التعديلات المطروحة اليوم هي تعديلات إنسانية في المقام الأول. ونحن نثمّن هذه التعديلات التي ترفع العبء عن المنشآت الطبية الحكومية والعبء المالي وهو تعديل جيد، لأنه يلغي السنة باعتبارها حدًا زمنيًا، ويتيح أن يستفيد جميع المصابين من توسيع مظلة الحماية والرعاية لهؤلاء الأبطال.

وأشادت بالتعديلات، الخاص بعدم تقديم خدمات لمن تمت إدانتهم في بعض العمليات، هو أمر طبيعي ومنطقي، فإن جميع التعديلات المطروحة تعديلات منطقية وإنسانية.

ونحن في حزب الإصلاح والتنمية، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية وباسم الحزب، نتوجه بالشكر إلى هؤلاء الأبطال، ونشكر عائلاتهم وذويهم وأقل شيء نقدمه، فإننا نوافق على هذه التعديلات.