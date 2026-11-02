النيابة العامة تواصل التحقيق مع المتهمين بقتل لاعب البنك الأهلي السابق بالإسماعيلية

تواصل النيابة العامة بالإسماعيلية التحقيق في مقتل "إبراهيم بغدادي"، لاعب نادي البنك الأهلي السابق، والذي لقي مصرعه إثر مشاجرة مع جيرانه بمدينة القصاصين.

وبدأت النيابة في سماع أقوال المتهمين، وعددهم ثلاثة، لتحديد دور كل منهم في ارتكاب الجريمة والمسئولية الجنائية، وسماع شهود العيان الذين حضروا الواقعة، فيما انتقل فريق من البحث الجنائي إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وجمع المعلومات والاستماع إلى شهود الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد تمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة، وجارٍ التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة وأسبابها والمسئولية الجنائية لكل متهم.

وشيع أهالي اللاعب الجثمان عقب انتهاء التشريح وصدور تصريح النيابة بالدفن بحضور المئات من أقارب وأصدقاء اللاعب، وسط حالة من الحزن خيمت على الحضور خلال خروج الجثمان من مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أُقيمت صلاة الجنازة بمسجد الهدى بمنطقة البغادة بالقصاصين قبل دفنه بمقابر الأسرة.

وشهدت مدينة القصاصين بالإسماعيلية الواقعة التي انتهت بمقتل "إبراهيم بغدادي"، 26 عاما، لاعب نادي البنك الأهلي السابق، إثر تلقيه 6 طعنات نافذة في منطقة البطن خلال مشاجرة نشبت عندما قام اللاعب برش المياه أمام منزله بهدف تنظيف المكان، ما تسبب في تناثر بعض قطرات الماء على طفلة أثناء مرورها في الشارع، وعليه نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين اللاعب وأفراد من أسرة الطفلة الذين تعدى بعضهم على اللاعب بسلاح أبيض وسددوا له 6 طعنات في البطن تسببت في وفاته فور وصوله المستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



