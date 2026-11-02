إخلاء سبيل صانعة المحتوى «علياء قمرون» بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

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قررت النيابة العامة بحلوان، إخلاء سبيل صانعة المحتوى المعروفة بـ"علياء قمرون" في اتهامها بنشر فيديوهات تضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى تُدعى "علياء قمرون" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، دأبت خلالها بشكل متعمد على التلفظ بألفاظ جنسية خارجة وإيحاءات خادشة للحياء العام، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، ولها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.