أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عن عدم ثقته في إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بالحزن والألم إذا ضربت إسرائيل إيران أو قتلت الولايات المتحدة مسلما إيرانيا؛ انطلاقا من النظر إليه كمسلم دون تفرقة بين سني وشيعي.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا أثق بالطبع في إيران، أنا لا أثق فيمن يكذب عليّ، ويقول إنه لا يطور برنامجا نوويا ولا يسعى لملف نووي.. فلماذا تصنيع هذه الصواريخ؟"، في إشارة الصواريخ الباليستية.

وتابع: "أوعى تصدق، أن هذه الصواريخ تُصنع لإطلاقها على إسرائيل أو غيرها، بل تُصنع لتكون أداة لحمل مقذوف ورأس نووي؛ لأنهم يرون في ذلك الأمان لهم، ولكنهم لعبوها بصورة خاطئة".

ولفت إلى أن احتمالية امتلاك إيران للسلاح النووي "واردة جدًا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدث لهذا السبب عن استخدام "أم القنابل" القادرة على اختراق الأعماق والتحصينات.

وحذر من الانخداع بشعارات "القنبلة النووية الإسلامية"، قائلا: "القصة معقدة وثقيلة، ولا يجب أن ننخدع بمقولة القنبلة الإسلامية؛ لأنه لا توجد قنبلة إسلامية، القنبلة إيرانية وجربنا الصاروخ الإيراني على مكة والمدينة ودبي وأبوظبي والكويت، وهذا كله لا يُنسى، واضطر العرب أن يذهبوا إلى باكستان وتركيا".