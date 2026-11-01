رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة: الأمن السيبراني ضرورة لحماية المجتمعات في العصر الرقمي

شارك الدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، الذي عُقد تحت عنوان: «الأمن السيبراني وأهميته في حماية المجتمعات في ضوء الفقه والقانون».

وشهد المؤتمر حضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والمستشار علاء الشيمي، رئيس قطاع المعلومات بوزارة العدل، والعميد أ.ح. حسام شبل، المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، والدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إلى جانب عدد من عمداء كليات الشريعة والقانون والحاسبات والمعلومات، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتناول المؤتمر قضية الأمن السيبراني بوصفها إحدى القضايا العلمية والتشريعية المستجدة التي أفرزها التحول الرقمي، وما يرتبط بها من تحديات تمس أمن المعلومات، وحماية البيانات، وصيانة الخصوصية، وتأمين البنية التحتية الرقمية، ومواجهة الجرائم والاعتداءات الإلكترونية؛ بما يستدعي دراسة هذه التحديات في ضوء الأصول والمقاصد الشرعية والقواعد القانونية الحاكمة.

وتبرز أهمية المعالجة الفقهية والقانونية لهذه القضية في ضوء ما يقدمه الفقه الإسلامي من قواعد كلية ومقاصد شرعية تؤسس لحفظ الضرورات، وصيانة الحقوق، ومنع الاعتداء على مصالح الأفراد والمجتمعات، إلى جانب دور التشريعات القانونية في تنظيم الفضاء الرقمي، ومواجهة الممارسات التي تهدد أمنه، وتحديد المسئوليات والضمانات اللازمة لحماية مستخدميه.

وتعكس مشاركة وزارة الأوقاف في هذا المحفل العلمي اهتمامها بالإسهام في مناقشة القضايا والنوازل المعاصرة، وتعزيز التكامل بين البحث الفقهي والدراسات القانونية، وتوظيف المعرفة الشرعية في معالجة الإشكاليات المجتمعية والتقنية، بما يدعم بناء وعي رشيد بالتحديات الرقمية، ويسهم في حماية المجتمع وصيانة حقوق أفراده.