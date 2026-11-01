بينيت يدعم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، أن حزبه "معا" سيوصي بتكليف زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال بيان صادر عن حزب "معا" إن "بينيت أوضح طوال الحملة الانتخابية أنه سيحترم قرار الناخبين، وهذا ما يفعله الآن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب نتائج انتخابات الكنيست، حصل حزب "يشار" على 21 مقعدا مقابل 12 مقعدا فقط لحزب "معا".

وفاز ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة بـ53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامة نتنياهو الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا.

أما تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.

وحققت الأحزاب العربية تقدما لافتا بحصول القائمة العربية الموحدة (رعام) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعلها في موقع يتيح لها لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة.

ولم يحصل أي من معسكر نتنياهو أو المعارضة على أغلبية الـ61 مقعدا اللازمة في الكنيست، إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية، مقابل 13 لمعسكر آيزنكوت.