إيران تحذر الولايات المتحدة: أي حرب جديدة قد تكون أطول ودون قيود جغرافية

حذرت طهران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة و"دون قيود جغرافية"، وذلك بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع جديدة في إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، فيما توعد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي، بردٍ "متناسب وحاسم ومؤثر" على أي هجوم يستهدف بلاده، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرّح بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قائلاً "إنهم يريدون إبرام اتفاق، وسنرى ما إذا كانوا سيتوصلون إليه"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وفي تصريحات بشأن احتمال استئناف الحرب، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى العمليات العسكرية ضد إيران في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، قائلا: "لن أخبركم بذلك".

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء على جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ما تزال بحاجة للتعامل مع "هدف أو هدفين".

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من مقر إقامته في ولاية فلوريدا، قائلا: "لقد شللنا قدرتهم النووية، لكن ما يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، ويمكننا القيام بذلك خلال 10 دقائق فقط".

وأضاف الرئيس الأمريكي موضحا طبيعة إحدى الأهداف المتبقية: "يمكنكم النظر إلى موقع (جبل الفأس)، ويتوجب علينا التعامل معه. يمكننا إنجاز ذلك بأكمله بسرعة بالغة".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بوساطة قطرية لتجنب استئناف المواجهة العسكرية، إذ التقى مفاوضون إيرانيون وسطاء قطريين في الدوحة، السبت.