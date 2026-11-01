السفير الأمريكي بإسرائيل: مشاركة بعض النواب العرب في الحكومة أمر مقلق

أبدى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، تحفظه على احتمال مشاركة بعض النواب العرب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، واصفًا إشراكهم بأنه أمر «مقلق»، على خلفية مزاعم وجهها إليهم بشأن مواقفهم من هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف، خلال مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» الأمريكية، نقل مضمونها موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن بعض هؤلاء النواب ينتقدون إسرائيل، وزعم أنهم لم يقدموا إدانة حقيقية للهجوم الذي قادته حركة حماس، رابطًا تحفظه على مشاركتهم باستمرار هذه المواقف.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «نيوزنيشن»، قال هاكابي إن هجوم أكتوبر دفع المشهد السياسي الإسرائيلي نحو اليمين، معتبرًا أن الخلافات بين معظم الأحزاب بشأن الأمن القومي محدودة، باستثناء الأحزاب العربية.

وتطرق السفير الأمريكي إلى التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، ووصفه بالجاد والشامل، مع إقراره بأن نتائجه ما زالت غير معروفة.

وتأتي تصريحاته وسط خلافات بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، بعدما أظهرت حصيلة الفرز حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، والأحزاب الداعمة لآيزنكوت على 48، والقائمتين العربيتين على 19 مقعدًا، بما يمنحهما وزنًا حاسمًا في المفاوضات.