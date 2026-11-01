محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن ناشطين عربيين في قضية مزاعم الرشوة الانتخابية

قررت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، الإفراج عن ناشطين في القائمة العربية الموحدة «رعام»، اعتُقلا ضمن التحقيق في مزاعم تقديم رشى انتخابية، مع استمرار احتجاز مشتبه به ثالث حتى الثلاثاء المقبل.

وبحسب موقع «Ynet» الإسرائيلي التابع لـ يديعوت أحرونوت رفضت المحكمة طلب الشرطة إخضاع الطبيب سياف أبو رياش، البالغ 38 عامًا، للحبس المنزلي لمدة 7 أيام، كما انتقدت مطالبتها بمنعه من استخدام الإنترنت، الذي يعتمد عليه في عمله.

وأشار الموقع إلى أن القاضي انتقد استمرار التحقيق عند النقطة نفسها، وعجز الشرطة عن تقديم تبرير كافٍ للحبس المنزلي. كما أورد قرارًا بالإفراج عن مشتبه به ثانٍ بشروط مقيدة، وإبقاء الثالث محتجزًا حتى الثلاثاء 3 نوفمبر.

وكان النشطاء الثلاثة قد اعتُقلوا فجر يوم الانتخابات، الثلاثاء الماضي، بمزاعم التخطيط لشراء أصوات لمصلحة «رعام». ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير عبرية أن الاعتقالات جاءت عقب معلومات قدمها رئيس طاقم مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، مشيرًا إلى إقرار الشرطة بتفتيش منازل النشطاء دون إذن قضائي.

ونفت القائمة العربية الموحدة الاتهامات الموجهة إلى نشطائها. وسبق أن نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن مسئول بالشرطة أن قضية مزاعم الرشوة منفصلة عن تحقيق «الشاباك» بشأن شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.