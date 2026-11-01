فيديو: الظلام يهدد العاصمة كييف بسبب هجمات روسية على منشآت الطاقة

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن العاصمة الأوكرانية شهدت منذ صباح اليوم انقطاعات طارئة للكهرباء، نتيجة الهجمات المتكررة التي استهدفت منظومة الطاقة في عدد من المناطق.

وأوضح مناف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة العسكرية للعاصمة أعلنت سقوط طائرة مسيّرة في منطقة مفتوحة بحي دارنيتسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة سكنية أخرى، فضلًا عن تضرر عدد من السيارات المتوقفة في أحياء العاصمة.

وأضاف أن الإدارة صححت حصيلة المصابين في حادثة حي أوبولون، موضحة أن المصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، تلقت الإسعافات اللازمة في موقع الحادث.

وفي منطقة فينيتسا غربي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية استهداف البنية التحتية للطاقة، ما أسفر عن تضرر برج اتصالات ومستودع خاص، فيما أفاد عمدة المنطقة بوقوع أضرار في محطة لنقل الركاب.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي شهدت بدورها عشرات الهجمات بالطائرات المسيّرة خلال ساعات الليل، واستهدفت مناطق دنيبرو وسامارا ونيكوبول وكريفي ريه ومناطق أخرى، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة.

ولفت إلى أن مدينة زابوريجيا لم تسلم من الهجمات، إذ أُصيب 6 أشخاص، وسُجلت 699 ضربة استهدفت 55 تجمعًا سكنيًا خلال 31 أكتوبر، في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المقاطعة.