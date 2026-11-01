ليبرمان يلتقي آيزنكوت للمرة الأولى منذ الانتخابات بعد تقارير انقطاع التواصل

التقى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، أمس السبت، للمرة الأولى منذ الانتخابات الإسرائيلية، بحسب تقارير عبرية نقلها موقع «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أن اللقاء جاء ضمن اتصالات قادة المعارضة لبحث إمكانية تشكيل حكومة بديلة، عقب فقدان الائتلاف الداعم لبنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست.

وتحدث التقرير عن ترتيبات للقاء بين ليبرمان ويائير لابيد، القيادي في تحالف «معًا»، إلى جانب اجتماع مرتقب لقادة الأحزاب الأربعة في المعسكر المعارض خلال الأيام المقبلة.

وكان آيزنكوت قد التقى خلال الأيام الماضية رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير جولان، ورئيس تحالف «معًا»، نفتالي بينيت، في إطار بحث الخطوات السياسية التالية للانتخابات.

وسبق أن نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن ليبرمان توقف عن الرد على اتصالات آيزنكوت وبينيت، وسط تمسكه برفض الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، ورفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وتجري هذه الاتصالات بينما تستعد الأحزاب لمشاورات التكليف بتشكيل الحكومة، المقرر أن يبدأها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأربعاء المقبل، عقب تسلمه النتائج الرسمية للانتخابات.