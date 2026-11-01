مصادر لرويترز: ترامب يستعد لهزيمة حزبه في الكونجرس بخطط بديلة

كشف مسئول في البيت الأبيض ومصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت، على مدى أشهر، خططا بديلة تحسبا لاحتمال سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس، تستهدف مواصلة تنفيذ أبرز بنود أجندة الرئيس عبر القرارات التنفيذية، في ظل توقعات بتشديد الرقابة البرلمانية على إدارته.

وبحسب المصادر، يعمل مسئولون بارزون في البيت الأبيض، من بينهم نائب رئيس الموظفين ورسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة، وستيفن ميلر، بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض منذ أبريل الماضي، على تحديد الإجراءات التي يستطيع ترامب تنفيذها دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، وتشمل ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن مستشار الرئيس، ويل شارف، وفريقه القانوني يدرسون حدود الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تتيح لترامب اتخاذ قرارات منفردة، إلى جانب الاستعداد للدفاع عن هذه الإجراءات أمام المحاكم حال الطعن عليها.

وتتضمن المقترحات المطروحة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد شروط تأشيرات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، فضلا عن اتخاذ تدابير تستهدف خفض تكاليف الإسكان ومواد البناء.

وفي سياق متصل، قدمت الوكالات الاتحادية مقترحات ومراجعات قانونية بشأن الإجراءات التي يمكن للإدارة تنفيذها بصورة مستقلة. كما يدرس فوت توجيه الأموال التي سبق أن أقرها الكونجرس نحو أولويات الإدارة، وإجراء تعديلات على قواعد المنح الاتحادية تمنح المسئولين السياسيين المعينين صلاحيات أوسع في تحديد البرامج المستفيدة من التمويل الحكومي.

وأكد المسئول في البيت الأبيض أن ترامب كان على اطلاع بهذه الاستعدادات وشارك في مناقشاتها، مشيرا إلى أن الرئيس يبدي ارتياحا كبيرا لاحتمال مواصلة الحكم من خلال السلطة التنفيذية حتى في حال سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.