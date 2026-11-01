استطلاع رأي: 52% من الناخبين الأمريكيين يفضلون سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن 52% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يفضلون أن تكون السيطرة على الكونجرس للحزب الديمقراطي، مقابل 45% يفضلون سيطرة الحزب الجمهوري.

وتعكس نتائج الاستطلاع الاتجاهات التي أظهرتها استطلاعات الرأي على المستوى الوطني طوال معظم فترة الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فقد تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستويات متدنية، إذ بلغت نسبة تأييده 40% بين الناخبين المسجلين، وفقا لاستطلاع "إن بي سي نيوز"، مقابل 34% بين عموم الأمريكيين، بحسب متوسط نتائج استطلاعات الرأي الذي تحتسبه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأفاد نصف الناخبين المشاركين في استطلاع "إن بي سي نيوز" بأنهم يرغبون في إجراء تغييرات جذرية على الطريقة التي يدير بها ترامب البلاد. كما رأى ما يقرب من نصف المشاركين أن المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة تأتي ضمن أبرز قضيتين تواجههما الولايات المتحدة.

وفي مؤشر لافت، بلغت نسبة الناخبين غير الراضين عن أوضاعهم المالية الشخصية 51%، وهي أعلى نسبة يسجلها الاستطلاع في هذا الصدد على الإطلاق.

وفي المقابل، جاءت النظرة العامة إلى كلا الحزبين السياسيين سلبية. وبين الناخبين الذين يفضلون تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس، تتقارب نسبة من يعزون اختيارهم أساسًا إلى مشاعر معادية للحزب الجمهوري (48%) مع نسبة من يرجعون تفضيلهم بالأساس إلى تأييد الحزب الديمقراطي (51%)، وهو ما يمثل تحولًا مقارنة بعام 2018.

وشمل استطلاع "إن بي سي نيوز" ألف ناخب مسجل خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي، ونُفذ باستخدام مزيج من المقابلات الهاتفية المباشرة واستطلاعات إلكترونية أُرسلت عبر الرسائل النصية. وبلغ هامش الخطأ موجب أو سالب 3.1 %.