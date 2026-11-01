وزير الخارجية يبحث مع الرئيس السنغالي السابق ماكي سال تبادل الرؤى بشأن الترشيحات لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد الأول من نوفمبر، ماكي سال، الرئيس السابق للسنغال، وذلك للتشاور حول سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الرؤى بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس السنغالي السابق على مواصلة التشاور مع مصر، انطلاقا من دورها الريادي في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وحضورها الفاعل في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الترشيحات لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، وأهمية الدفع قدما بجهود إصلاح المنظمة الدولية وتعزيز تمثيل الدول الأفريقية ودورها في منظومة العمل متعدد الأطراف، بما يعكس ثقل القارة ومكانتها على الساحة الدولية.

كما تناول النقاش سبل تطوير آليات عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة.