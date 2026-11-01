غنيم: المتحف المصري الكبير يستهدف تقديم تجربة متكاملة للتعرف على الحضارة المصرية

الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف: «الشمس الأبدية» تقدم تجربة ضوئية تفاعلية تستعرض تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنين

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يحمل مسئولية كبيرة تجاه التراث المصري الاستثنائي والزائرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تقديم زيارة تقليدية، وإنما إتاحة تجربة ممتعة ومتكاملة تتيح للجمهور التعرف على الحضارة المصرية القديمة وما تحمله من تاريخ ومعرفة.

وقال غنيم، خلال الاحتفالية السنوية الأولى لافتتاح المتحف المصري الكبير، إن العام الماضي شهد بدء مرحلة جديدة تمثلت في التشغيل الفعلي الكامل للمتحف، موضحًا أن قيمة المشروع لا تقتصر على حجم مقتنياته أو مكانته العالمية، وإنما تمتد إلى العلاقة الوجدانية التي تتكون بين الزائر وما يشاهده داخل المتحف.

وأضاف أن هذه العلاقة تتجلى في تجربة الطفل الذي يكتشف للمرة الأولى قطعة أثرية مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، أو الباحث الذي يجد أمامه آفاقًا جديدة لدراسة التاريخ وأسرار المصريين القدماء، وكذلك الزائر القادم من مصر أو من دول بعيدة حول العالم.

وأشار إلى أن حضور سفراء وضيوف من دول مختلفة في الاحتفالية يحمل رسالة مهمة بشأن البعد الإنساني المشترك الذي يضطلع المتحف بمسؤوليته، من خلال تقديم الحضارة المصرية وإسهاماتها للبشرية.

ولفت غنيم إلى حرص إدارة المتحف على تنويع وسائل التواصل مع الزائرين ومحبي التراث، عبر تنظيم المحاضرات والفعاليات وورش العمل التي تتناول الحضارة المصرية والتراث من زوايا مختلفة.

وأوضح أن عرض «الشمس الأبدية» يقدم تجربة جديدة ومختلفة لعرض التراث والحضارة المصرية، من خلال تجربة ضوئية تفاعلية تستعرض الحضارة المصرية منذ آلاف السنين ومراحل تطورها، وتتيح للجمهور التعرف على جوانب مختلفة من التاريخ المصري بأسلوب عرض مبتكر.

ووجّه الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الشكر إلى جميع من ساهموا في إنشاء المتحف وتشغيله وإدارته، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بفكرة الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، واستمر العمل عليه بمشاركة عدد من وزراء السياحة والآثار، من بينهم الدكتور زاهي حواس والدكتور خالد العناني، وصولًا إلى الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي حالت ظروف وجوده خارج البلاد دون مشاركته في الاحتفالية.

كما أشاد بالمتابعة والاهتمام اللذين حظي بهما المشروع من مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يضع مسؤولية كبيرة على عاتق القائمين على المتحف للحفاظ على مكانته وتطوير ما يقدمه للجمهور.

وثمّن غنيم جهود الشركة المشغلة وفريق العمل بالمتحف، ومن بينهم الأثريون المشاركون في إعداد المحتوى، والعاملون بالإدارات المختلفة، والإداريون والماليون، موجهًا شكرًا خاصًا إلى عمرو عبد الناصر، المدير الإبداعي لعرض «الشمس الأبدية»، تقديرًا لجهوده في العمل على تفاصيل العرض ومتابعتها.

وتأتي الاحتفالية في إطار الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يوافق الأول من نوفمبر، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والأثرية والمجتمعية، تمتد حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن عروضًا ضوئية تفاعلية وحفلات موسيقية عالمية وأنشطة توعوية متنوعة.