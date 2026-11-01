النائب أحمد بدوي: مئات الآلاف تعرضوا للنصب بسبب المراهنات الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون السلامة الرقمية، يضم موادا لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وآلية تنفيذها، بجانب مواد لحماية البالغين من مخاطر السوشيال ميديا.

ولفت في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى رصدهم انتشار المراهنات الإلكترونية بين البالغين في الفئة العمرية أكبر من 20 عامًا وحتى 60 عامًا.

وأضاف أن عدد من تعرضوا للنصب الإلكتروني نتيجة لممارسة المراهنات الإلكترونية يقدّر بمئات الآلاف، مشيرًا إلى أن بعض تطبيقاتها تؤدي إلى الإدمان.

وأشار إلى أن أحد النواب قدّم طلب إحاطة في اللجنة بشأن مواجهة المراهنات الإلكترونية، بعدما رصد مشاجرة أدت إلى عدّة إصابات بسبب المراهنات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة التدخل للتعامل مع هذه الظاهرة.

وذكر أن الدولة حجبت الكثير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، وأنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون السلامة المهنية خلال شهر ونصف ليُناقش في البرلمان، مضيفًا أن القانون سيُطبق على ممثلي هذه التطبيقات.

وتطرق إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يُعتبر من القوانين الناجحة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وخاصة الابتزاز الإلكتروني، نتيجة لتغليظ العقوبات التي وصلت إلى الحكم بالسجن المؤبد التي أدت لخفض حدة المخالفات.