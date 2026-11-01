إصابة السيناتور الأمريكي كريس مورفي بجلطة دماغية

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، اليوم الأحد، عن إصابة السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت بجلطة دماغية.

وقالت أليسون هيرويت، رئيسة مكتب مورفي، في بيان: "بعد ظهر أمس، شعر السيناتور مورفي بتنميل في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي لابنه. ونُقل إلى مستشفى محلي، حيث تبين أنه أصيب بجلطة دماغية"، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية

وأضافت: "تم نقل السيناتور مورفي إلى مستشفى جونز هوبكنز لمزيد من المتابعة، وحالته تستجيب للعلاج بشكل جيد".

وتابعت: "الأطباء متفائلون بتحسنه، فهو واعي ومتيقظ"، مؤكدة "نحن متفائلون بشفائه التام".

وأجرى السيناتور مورفي، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في عام 2028، جولات لدعم لدعم المرشحين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة يوم الثلاثاء، وقد زار مؤخرا ولايتي مينيسوتا وفلوريدا.

وكان من المقرر أن يحضر فعاليات انتخابية في نيو هامبشاير اليوم الأحد.