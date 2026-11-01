هانج كيو تران: الولايات المتحدة أساءت استخدام امتيازاتها بإصدار ديون مفرطة مستفيدة من هيمنة الدولار عالميا

الطلب العالمي على الأصول الآمنة عزز قدرة الخزانة الأمريكية على التوسع في إصدار الديون

أكد وهانج كيو. تران، زميل أول غير مقيم المجلس الأطلسي، أن الولايات المتحدة أساءت استخدام الامتيازات المتاحة لها عبر إصدار ديون مفرطة، لأن ذلك أدى لتوسيع دائرة مستخدمي الأصول الآمنة المقومة بالدولار الأمريكي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: «السيادة الكامنة: الدين الأمريكي وتداعياته العالمية، من يدفع ثمن الديون» ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث.

وناقشت الجلسه تداعيات هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق الدين العالمية، وانعكاس تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وتدفقات رؤوس الأموال على تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية في إدارة ديونها والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف تران، أن العالم يبحث بالفعل عن أصول آمنة كأداة للمعاملات المالية، لاستخدامها كضمانات، واستخدامها كوسيلة لتأمين الاقتراض، وبالتالي، وبسبب هذا الطلب العالمي على مثل هذه الأصول الآمنة، وبسبب الاستخدام الواسع النطاق للدولار في المعاملات الاقتصادية العالمية، تمكنت الخزانة الأمريكية، من إصدار ديون حكومية أمريكية أكثر بكثير مما لو لم يكن هناك مثل هذا الاستخدام الواسع للدولار وللسندات الحكومية الأمريكية كأصول آمنة.

وتحدث هانج كيو، حول هيمنة الدولار وفرص الاستقرار في الأسوق، ولكن في المقابل فإن العالم يحتاج أيضاً إلى أصول آمنة لأمور عديدة. ولأسباب مختلفة يتم النظر إلى سندات الحكومة الأمريكية على أنها مثل هذه الأصول الآمنة في جميع أنحاء العالم.