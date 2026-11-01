رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يبحث مع قيادات القائمة العربية المشتركة تشكيل حكومة بديلة

تواصل رئيس حزب «الديمقراطيين» الإسرائيلي، يائير جولان، مع قيادات القائمة العربية المشتركة، لبحث إمكانية التعاون في مفاوضات تشكيل الحكومة، وفق تقارير عبرية نقلها موقع «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأحد.

وأوضح الموقع أن جولان تحدث مع رئيس القائمة، يوسف جبّارين، والنائب أحمد الطيبي، بشأن التعاون السياسي، ضمن محاولات تشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاءت هذه الاتصالات عقب لقاء جمع جولان، الأسبوع الماضي، برئيس القائمة العربية الموحدة «رعام»، منصور عباس، إلى جانب اجتماعات مع قادة آخرين في المعارضة، لبحث التحركات التالية للانتخابات.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يُعد جولان الوحيد بين قادة الأحزاب اليهودية في المعسكر المعارض لنتنياهو الذي يؤيد علنًا التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، ويدفع باتجاه مشاركة «رعام» في الائتلاف.

وحصل حزب «الديمقراطيين» على ثمانية مقاعد في الانتخابات، فيما حصدت القائمة المشتركة 11 مقعدًا و«رعام» ثمانية، ضمن حصيلة منحت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدًا في الكنيست.

وتأتي الاتصالات قبل مشاورات الرئيس الإسرائيلي مع ممثلي الأحزاب، المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل، لتلقي توصياتهم بشأن الشخصية التي ستُكلف بمحاولة تشكيل الحكومة.