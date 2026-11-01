فرض ليفربول ضغطًا هجوميًا مكثفًا على آرسنال خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تأخره بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد.

وجاء هدف التقدم للفريق اللندني عن طريق الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 16، بعدما استغل كرة عرضية متقنة أرسلها ديكلان رايس، ليمنح آرسنال الأفضلية في النتيجة.

ورغم استقبال هدف مبكر، لم يتراجع ليفربول، بل واصل محاولاته الهجومية بحثًا عن إدراك التعادل، وكان قريبًا من الوصول إلى الشباك في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة فلوريان فيرتز التي ارتطمت بالعارضة، وسط محاولات متواصلة من أصحاب الأرض لاختراق دفاعات آرسنال.

ليفربول يحقق رقمًا استثنائيًا أمام آرسنال

وكشفت شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات عن رقم تاريخي سجله ليفربول خلال النصف الأول من المباراة، بعدما وصل عدد لمسات لاعبيه للكرة داخل منطقة جزاء آرسنال إلى 28 لمسة.

وبحسب الشبكة، لم ينجح أي فريق في تسجيل هذا العدد من اللمسات داخل منطقة جزاء آرسنال خلال شوط أول بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بدء رصد هذه الإحصائية في موسم 2008-2009، وهو ما يعكس حجم السيطرة والضغط الهجومي الذي فرضه ليفربول، رغم خروجه متأخرًا في النتيجة خلال الشوط الأول.

صراع الصدارة يشعل مواجهة ليفربول وآرسنال

ودخل آرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة خلال أول 8 جولات، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر، بدأ ليفربول المواجهة من المركز الرابع برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد منافسيه المباشرين، وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على لقب البريميرليج، إذ يتطلع آرسنال إلى مواصلة مطاردة الصدارة وتعزيز موقعه بين الكبار، بينما يقاتل ليفربول للعودة إلى سباق القمة، في مباراة شهد شوطها الأول تفوقًا هجوميًا لافتًا من أصحاب الأرض رغم تقدم الفريق اللندني.