يديعوت أحرونوت: آيزنكوت يدرس حكومة أقلية بـ49 مؤيدا مقابل 46 معارضا

ذكر موقع «واينت» الإسرائيلي التابع لـ يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، أن رئيس حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، وافق على دراسة سيناريو لتشكيل حكومة أقلية، يعتمد على امتناع حزب «يهدوت هتوراه» ومعظم نواب القائمة العربية الموحدة «رعام» عن التصويت، مع تأييد نائب واحد من القائمة للحكومة.

وبحسب التقرير، يقوم التصور على تأييد يوآف سيجالوفيتش، النائب عن «رعام»، إلى جانب نواب معسكر آيزنكوت الـ48، مقابل تراجع الأصوات المعارضة من معسكر نتنياهو إلى 46، حال امتناع نواب «يهدوت هتوراه» السبعة.

ويفترض السيناريو أيضًا عدم تصويت القائمة العربية المشتركة ضد الحكومة. وأشار الموقع إلى أن معسكر آيزنكوت يستند في هذا التصور إلى مواقف معلنة لقيادات القائمة بشأن إزاحة نتنياهو.

ويواجه المقترح عقبات، بينها رفض رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية والحريدية، والخلاف بشأن إعفاء الحريديين من التجنيد، إضافة إلى رغبة رئيس «رعام»، منصور عباس، في مشاركة قائمته داخل الائتلاف.

ورد حزب «ياشار» بأن التقارير المتداولة تصدر دون موافقته، ولا تعكس بالضرورة ما يجري في المباحثات المغلقة. كما أعلن «يهدوت هتوراه» رفض نسبة مواقف إليه عبر منشورات وتصريحات غير رسمية.

ويأتي بحث هذه الصيغة عقب انتخابات 27 أكتوبر، التي انتهت بحصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت و19 للقائمتين العربيتين، وسط تعثر الاتفاق على تركيبة الحكومة المقبلة.