 أكاديمية الفنون تنظم ورشة عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المشهد السينمائي بالمعهد العالي للسينما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكاديمية الفنون تنظم ورشة عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المشهد السينمائي بالمعهد العالي للسينما


نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 6:02 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 6:02 م

ينظم قسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما ورشة عمل تطبيقية موجهة لأعضاء هيئة التدريس، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي... من المحاضرة إلى المشهد السينمائي»، وذلك في إطار حرص أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في المجالات التعليمية والفنية.

وتهدف الورشة، إلى تسليط الضوء على آليات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية والمجال الفني وصناعة السينما.

وتُعقد الورشة في تمام الساعة 11 صباح الخميس المقبل، بمقر قسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما، ويحاضر فيها كل من الدكتور أشرف أحمد والمهندس أحمد عبد الرحمن؛ لتقديم رؤية تطبيقية وأكاديمية حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والمشهد السينمائي.

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