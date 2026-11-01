دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بعشرات الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية إلى معبر كرم أبو سالم، لإنهاء إجراءات التدقيق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعرقل دخول عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن قافلة الهلال الأحمر المصري تضمنت أكثر من 1800 طن من المساعدات الغذائية والدقيق، إلى جانب أكثر من 800 خيمة وعدد كبير من البطاطين، لمواجهة فصل الشتاء، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قافلة التحالف المصري وصلت، في وقت سابق، إلى محيط معبر رفح، وتستعد حاليًا لإنهاء إجراءات دخولها إلى قطاع غزة، ربما خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أن هذه الجهود، سواء التي ينفذها الهلال الأحمر المصري أو منظمات المجتمع المدني المصري، ومن بينها التحالف المصري، تستهدف إنقاذ الوضع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة.

وذكر، أنّ معبر رفح المصري استسقبل في صباح اليوم عددًا كبيرًا من المسافرين الفلسطينيين العائدين، الذين أتموا رحلة العلاج داخل الأراضي المصرية، وتوجهوا إلى منفذ رفح لإنهاء إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المعبر ينتظر وصول عدد من المصابين من القطاع، في إطار عملية التبادل التي تحرص مصر على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بحيث يقابل دخول عدد من المصابين مغادرة عدد من الفلسطينيين العائدين بعد انتهاء علاجهم.

ولفت إلى وجود انتشار كامل لسيارات الإسعاف المصرية داخل منفذ رفح، استعدادًا لاستقبال أعداد من المصابين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية، سواء في محافظات شمال سيناء أو في باقي المحافظات والمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.