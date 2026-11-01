الليكود يرفض التناوب على رئاسة الحكومة ويحذر من استبدال رئيس الكنيست بدعم عربي

أعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي، النائب عن الليكود أوفير كاتس، اليوم الأحد، رفض حزبه التناوب على رئاسة الحكومة المقبلة، وتمسكه بالائتلاف القائم أساسًا لأي انضمام جديد.

وأضاف، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي وأوردها موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن نتائج الانتخابات تعكس، بحسب تقديره، ثقة مرتفعة في حزبه، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الانضمام للحكومة على أساس تركيبة الائتلاف الحالية.

وفي تصريحات منفصلة لموقع «والا»، حذّر كاتس من تراجع فرص تشكيل حكومة وحدة بصورة كبيرة إذا استعانت المعارضة بالأحزاب العربية لاستبدال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، مع بدء عمل البرلمان الجديد.

وأكد تمسك الليكود بتحالفه مع الأحزاب الحريدية، وانتقد بحث أحزاب المعارضة التعاون معها، على خلفية الخلافات التي دارت خلال الحملة الانتخابية بشأن قانون التجنيد.

وبحسب «والا»، تستعد المعارضة لمحاولة استبدال أوحانا عقب أداء الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر، بهدف إدارة جدول أعمال البرلمان ودفع تشريعات، بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وتشريع يستهدف منع المتهمين جنائيًا من رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه المواقف عقب خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته البرلمانية، مع حصول أحزابه على 53 مقعدًا من أصل 120، واستمرار الخلافات بين القوى المنافسة بشأن التعاون مع الأحزاب العربية وتركيبة الحكومة المقبلة.