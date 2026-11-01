«جيروزاليم بوست»: الموساد سيقدم للشاباك تقييما بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات

ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن جهاز الموساد سيقدم مباشرة إلى جهاز الأمن العام «الشاباك» تقييمه للشبهات المتعلقة بمزاعم التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، التي جرت الثلاثاء 27 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس السبت، عن مصدر وصفته بالمخوّل تأكيده تقديم التقييم، موضحة أن طبيعة المادة المرتقبة ما زالت غير واضحة، سواء كانت تتضمن نتائج تحقيقية أو تقتصر على رأي تخصصي بشأن المعلومات المطروحة.

وأشارت إلى أن تقارير بشأن الاستعانة بالموساد ظهرت منذ الجمعة، في إطار التحقيق الذي فتحه «الشاباك» بتوجيه من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ.

وكان «الشاباك» قد أعلن الخميس أن التحقيق يستند إلى معلومات استخباراتية جمعها الجهاز، موضحًا أن المعلومات المقدمة من الأحزاب السياسية تشكل مسارًا منفصلًا عن أساس تحقيقه. وشدد على أن الفحص لا يبرر توجيه الشبهات إلى عموم الناخبين العرب.

وطلب سولبرج تقديم نتائج التحقيق خلال أسبوع، مشيرًا في رسالته المعلنة إلى أن الشبهات تستدعي الفحص، وأنه لا يستطيع الجزم بصحتها، دون تحديد الدول أو الجهات الأجنبية المعنية. وجاء ذلك وسط مزاعم أطلقها الليكود بشأن تأثير تمويل أجنبي على الانتخابات لمصلحة الأحزاب العربية.