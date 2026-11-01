بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار وإلى مبادرات ملموسة من أجل السلام بأوكرانيا

ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، المسئولين عن حرب أوكرانيا، "إبداء استعداد أكبر للانخراط في حوار، والتوصل إلى مبادرات ملموسة جديدة من أجل السلام".

وفي حديثه خلال عظته في صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس، أشار البابا إلى "العملية غير العادية التي أعقبت الجهود الدبلوماسية وأدت إلى إجلاء المئات من المدنيين هذا الأسبوع من بلدة أولشكي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بموجب وقف إطلاق نار إنساني نادر، وذلك بحسب ما أوردته بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز".

وجاءت العملية الإنسانية الاستثنائية "في أعقاب الجهود الدبلوماسية التي شارك فيها البابا ليو الرابع عشر، والسيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب.

وقد ساعدت السيدة الأولى للولايات المتحدة في التوسط في الاتفاق، بينما ناشد بابا الفاتيكان، شخصيا، الرئيس الروسي، من أجل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.