تايبيه تتهم بكين بمضايقتها بعد دخول سفينة صينية إلى مياه محظورة في بحر الصين الجنوبي

اتهم خفر السواحل التايواني الصين بالعمل على مضايقتها، بعد أن دخلت سفينة صينية إلى مياه محظورة بالقرب من جزيرة مرجانية متنازع عليها تخضع لإدارة تايوان في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بأحقيتها في السيطرة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي بوصفها إقليما منشقا، ولم تستبعد استخدام القوة لضمها. وترسل بكين سفنا حربيا وطائرات عسكرية قرب الجزيرة بشكل شبه يومي، وفي الأشهر الأخيرة عززت دوريات خفر السواحل، لاسيما في المياه شرق تايوان، مما أثار قلقا في تايبيه.

ودخلت السفينة التابعة لخفر السواحل الصيني المياه بالقرب من جزر براتاس، جنوب غرب الجزيرة الرئيسية في تايوان، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، طبقا لما ذكره خفر السواحل التايواني. وأضاف أن سفينة تابعة له تصدت للسفينة الصينية وطلبت منها المغادرة.

وأضاف خفر السواحل التايواني أنه في ذورة المواجهة، اقتربت السفينتان من بعضهما البعض لمسافة حوالي ميل بحري واحد فقط (1.9 كيلومتر).