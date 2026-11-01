الأمن الروسي يحتجز قاصرا بعد تهديد بشن هجوم في موسكو

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن جهاز الأمن الروسي أعلن اليوم الأحد احتجاز مواطن قاصر على خلفية تهديد ‌بشن هجوم "إرهابي" في متنزه تساريتسينو بالعاصمة موسكو، وذلك بعد تلقي معلومة مخابراتية من الولايات المتحدة.

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس السبت، أنه تلقى معلومات من الولايات المتحدة عبر قنوات الشراكة القائمة بشأن استعدادات ⁠لشن هجوم في موسكو، وأنه يتخذ الإجراءات المناسبة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت إنترفاكس عن جهاز الأمن الاتحادي أن القاصر نشر صورا لنفسه على تطبيق تيك توك وهو يرتدي ملابس عسكرية ويضع ما يغطي رأسه ووجهه ويحمل ما يشبه سلاحا آليا، بالإضافة إلى صور التقطت في متحف تساريتسينو في موسكو مع تعليق يقول "وجدت المكان".

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن ‌قوله ⁠في بيان: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي على تزويدنا بهذه المعلومة".

وأضافت الوكالة أن المسئولين الذين فتشوا منزل القاصر عثروا على الملابس والإكسسوارات التي ظهرت في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في حين ⁠أظهر هاتفه اشتراكه في قناة للنازيين الجدد على تليجرام وعددا كبيرا من عمليات البحث المتعلقة بالهجمات الإرهابية والقتل الجماعي وأعمال ⁠العنف الأخرى.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن لجنة التحقيق الروسية تدرس التحركات القانونية أو الإجرائية التي يجب ⁠اتخاذها.

وأُغلق تساريتسينو، وهو متحف وقصر ومتنزه يقع في جنوب موسكو، مؤقتا أمس عقب تلقي المعلومات من الولايات المتحدة.