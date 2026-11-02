قيادة محور تعز: الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين ويحقق تقدما ميدانيا

قال العميد عبدالباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض مواجهات عسكرية عنيفة ضد الحوثيين في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش اليمني يحقق تقدمًا ميدانيًّا، حيث نجح في استعادة عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضح أن المواجهات تتركز في جبهات محيط مدينة تعز، والأرياف الغربية والجنوبية، لا سيما مناطق المسراخ والأقروض وكحلان ودبا والصراري والشقب، لافتًا إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع عسكرية، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن استنزاف جانب كبير من العتاد العسكري للميليشيات ومقتل عدد من قياداتها وعناصرها المقاتلة.

وأكد أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال، بالتزامن مع تكثيف القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والمناطق السكنية، ما أدى إلى تدمير منازل وسقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن قوات الجيش تحظى بمساندة من المقاومة الشعبية والسكان المحليين، الذين يشاركون في التصدي للهجمات الحوثية ومساندة القوات الحكومية في مختلف جبهات المواجهة.