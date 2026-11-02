تحطم طائرة خاصة تقل 9 أشخاص في حي سكني بولاية فلوريدا واندلاع حريق ضخم

تحطمت طائرة خاصة برجال الأعمال، كانت تقل 9 أشخاص، في حي سكني بولاية فلوريدا، اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع كرة نارية ضخمة.

وقال مسئولون اتحاديون إن طائرة من طراز "ليرجيت 60 " كانت تقل 9 أشخاص عندما تحطمت في منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة، التي كانت متجهة إلى جزر البهاما، أقلعت من مطار أوستن-بيرجستروم الدولي في ولاية تكساس.

ولم يتضح ما إذا كان أي شخص على الأرض قد أُصيب، كما لم تتوافر بعد معلومات بشأن نجاة أي من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث الطائرة وهي تهوي من السماء بمقدمتها إلى الأسفل، قبل أن تتحول إلى كرة نارية ضخمة بالقرب من طريق رئيسي، وعلى مسافة لا تتجاوز بضع بوصات من السيارات المارة.

وخلف التحطم حفرة هائلة في الطريق، تصاعدت منها ألسنة اللهب بالقرب من عمود مرافق.

وأظهرت اللقطات قطعا من رصف الطريق وقد اشتعلت فيها النيران، فيما تجمع أشخاص في المكان معربين عن صدمتهم من سقوط الطائرة على بعد أقدام قليلة من المنازل. وتصاعد دخان أسود كثيف من الحفرة، متجاوزا أشجار النخيل التي كانت تتمايل بفعل الرياح في ذلك اليوم العاصف.