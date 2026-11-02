سفير سنغافورة بالقاهرة: التقارب بين مصر وتركيا يمكن أن يسهم في حل مستدام للأزمة الليبية

قال دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، إن بلاده عانت، شأنها شأن دول أخرى في جنوب شرق آسيا، من تجارب سلبية جراء التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، ما تسبب في كثير من المشكلات، مؤكدًا رفض سنغافورة التدخل الأجنبي في شؤون أي دولة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التقارب الحالي بين مصر وتركيا وتعزيز العلاقات بين البلدين يمثلان فرصة للإسهام في التوصل إلى حل مستدام للأزمة الليبية.

وأعرب عن ثقته في أن البلدين سيعملان معًا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لطرح خطة السلام الجديدة وإجراء الانتخابات، بما يمكّن ليبيا من استعادة الاستقرار.

وأشار إلى أنه زار ليبيا عدة مرات، مؤكدًا أن البلاد تمتلك إمكانات هائلة، معربًا عن أمله في أن تستعيد استقرارها وتعود مجددًا إلى مسار التنمية.

وفي ختام حديثه، وجه سفير سنغافورة الشكر إلى «القاهرة الإخبارية» على إتاحة الفرصة له للظهور عبر شاشتها، مشيرًا إلى أنها إحدى القنوات الإخبارية الرائدة في مصر والمنطقة العربية، ومعربًا عن تقديره للاستضافة واستعداده للتحدث عبر القناة مجددًا متى دعت الحاجة إلى ذلك.