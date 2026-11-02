السيطرة على حريق بمخزن ألعاب نارية وإصابة 3 من رجال الإطفاء بأوسيم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ألعاب نارية في منطقة أوسيم، أسفر عن إصابة 3 أفراد من قوة الإطفاء بإصابات طفيفة خلال أداء مهام عملهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمخزن ألعاب نارية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن الحريق تسبب في تفحم المخزن بالكامل، وإصابة ثلاثة من رجال الحماية المدنية بإصابات طفيفة جراء التعامل مع الأدوات والمواد المشتعلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.