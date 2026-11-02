السعودية تطالب بإجراء دولي لضمان حرية الأمن البحري عقب استهداف ناقلة غاز قطرية

طالبت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري عقب استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في الخليج .

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه "الخليج العربي"، مجددةً رفضها لكل الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت الوزارة: "المملكة تؤكد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية ناقلاتها البحرية وسلامة تجارتها الدولية"، وتشدد "على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات العاجلة لضمان الأمن البحري وسلامة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن."

وكانت شركة "ناقلات" أعلنت تعرض الناقلة "المايده" لهجوم بواسطة "أجسام مجهولة، مساء الجمعة، أثناء إبحارها في الخليج العربي".

وأوضحت الشركة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو أضرار بيئية.

ولم تكشف عن طبيعة الأجسام المستخدمة في الهجوم أو الجهة المسئولة عنه، كما لم تحدد الموقع الدقيق للحادث.

ويأتي الهجوم وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، عقب حوادث أمنية وهجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط وغاز خلال الأشهر الأخيرة.

وتشهد المنطقة توترا بين واشنطن وطهران، عقب حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، وتجدد المواجهات في يوليو الماضي.