الضرائب تكشف تفاصيل طرح الصكوك الضريبية ضمن حزمة التسهيلات الجديدة

كشف محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام طرح صكوك ضريبية للممولين، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الجديدة التي تأتي في إطار حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف مساعدة الممولين الملتزمين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في مواعيد استحقاقها.

وأوضح "سرور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الصكوك الضريبية تتيح للممول استخدام جزء من السيولة المتاحة لديه في الاكتتاب بهذه الصكوك، والاستفادة من العائد المترتب عليها والمعفى من الضريبة، ثم استخدام قيمتها والعائد المستحق في سداد الالتزامات الضريبية.

وأضاف أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد نشرة الإصدار الأول لهذه الصكوك، في إطار نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم طرح التصور الخاص بالإصدار على مجتمع الأعمال، ومنح الممولين مهلة 10 أيام لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لهم.

وأشار إلى أن الإطار التشريعي منح وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، مع توفير ميزة ضريبية تتمثل في إعفاء العائد الناتج عنها من الضريبة، وإمكانية الاستفادة منها في تسوية المستحقات الضريبية.

ولفت إلى أن بعض المتخصصين أبدوا تخوفات بشأن احتمالية تأثير هذه الصكوك على الحصيلة الضريبية المستقبلية، إلا أن آلية الاكتتاب ومواعيد استحقاق الصكوك جرى تصميمها بحيث تتزامن مع مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، بما يتيح للممولين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المحددة.

وأكد رئيس وحدة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية، على حرص المصلحة على استقبال جميع ملاحظات ومقترحات الممولين، والاستفادة من الآراء الإيجابية بالتزامن مع الاستعداد للطرح الأول للصكوك، بما يسهم في تطوير الأداة التمويلية وتحقيق أهداف حزمة التسهيلات الضريبية.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن فتح حوار مجتمعي بشأن الإصدار الأول للصكوك الضريبية، مع منح مجتمع الأعمال والممولين مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الأداة المالية الجديدة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمصلحة.