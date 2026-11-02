شعبة المواد الغذائية: بعض الأشخاص يحاول عرقلة مشروع كاري أون رغم أهميته في ضبط الأسعار

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك محاولات من بعض الأشخاص لعرقلة المشروع القومي "كاري أون"، رغم أهميته في ضبط الأسواق وتوحيد الأسعار، إلى جانب دوره في دعم توجه الدولة نحو تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة والتاجر.

وأضاف عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن المشروع يستهدف تحويل 40 ألف منفذ من منافذ تجار التموين ومشروع "جمعيتي" إلى محال قائمة بالفعل، لتوفير السلع بأسعار موحدة من أسوان إلى الإسكندرية، مضيفًا أن سرعة تنفيذ المشروع تمثل ضرورة في ظل تأثر التجار الصغار والمواطنين باضطراب الأسعار.

وأوضح أن تضارب الأسعار خلال الفترة الماضية ارتبط بشائعات عن زيادة أسعار البنزين، رغم عدم حدوث زيادات في أسعاره أو في الكهرباء، إلى جانب طبيعة السوق الحر التي تتيح لكل تاجر تحديد سعر البيع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات غير مبررة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤثر على المواطن وحده، بل يمتد إلى المحال التجارية الصغيرة، موضحًا أن زيادة سعر المنتج تؤدي إلى تراجع الكميات التي يستطيع التاجر شراءها برأس المال ذاته، بما ينعكس على حجم البضائع المعروضة داخل المحل.

وتساءل عن مبررات الزيادات التي يعلنها بعض المنتجين، مثل ارتفاع تكاليف الشحن أو أسعار الصرف، مطالبًا بالنظر إلى حجم المخزون المتوافر لدى المنتجين والضرائب المستحقة عليهم، منتقدًا تبرير زيادة أسعار الجبن بارتفاع أسعار الذرة واللبن البودرة، متسائلًا عن وضع الألبان المحلية من الجاموس والأبقار.

وأكد أن الأمن الغذائي في مصر مستقر، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة 12 شهرًا، فضلًا عن الإنتاج المتوقع مع بدء موسم قصب السكر والبنجر في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الأرز يتمتع أيضًا بمخزون كافٍ.

ولفت إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد اجتماعات يومية لمتابعة الاستعدادات، تمهيدًا لافتتاح منافذ لمشروع "كاري أون" خلال اليومين المقبلين.